Fußball

vor 17 Min.

Bezirksliga: Die Favoritenrolle nimmt die SGM Ingstetten/Schießen gerne an

Plus Die SGM Ingstetten/Schießen erwartet den SV Tiefenbach zum Derby in der Bezirksliga. Der spielt ganz ordentlich, aber die Ergebnisse passen nicht - und das ist gefährlich.

Von Michael Schuster

Der SV Tiefenbach tritt in der Fußball-Bezirksliga auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle kam in den bisherigen drei Partien des neuen Jahres nur zu einem mageren Punkt. Diese Bilanz soll am Samstag im Derby bei der SGM Ingstetten/Schießen (15.30 Uhr) aufpoliert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

