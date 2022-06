Ingstetten/Schießen und Obenhausen beharken sich bis zum Schluss

Weil sich Obenhausen und Ingstetten/Schießen nicht auf einen Sieger einigen können, gehören beide Vereine zu den Kandidaten für die Abstiegsrelegation.

In der Fußball-Bezirksliga fallen am letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr) noch zwei Entscheidungen. Gesucht werden die Teilnehmer an der Auf- und an der Abstiegsrelegation.

Im Kampf um die Aufstiegsspiele hat der TSV Blaustein seit dem vergangenen Wochenende die Nase wieder vorne. Die Blausteiner müssen jedoch beim Rückrunden-Überflieger in Bermaringen antreten. Eben diese Bermaringer sind durch ihren fulminanten 6:2-Sieg beim TSV Langenau dafür verantwortlich, dass Blaustein jetzt mit zwei Punkten Vorsprung auf die Zielgerade geht. Langenau empfängt unterdessen den TSV Blaubeuren, einen der drei Vereine, die noch gegen die lästige Zusatzschicht der Abstiegsrelegation kämpfen.

Viele Augen und Ohren werden daher nach Langenau gerichtet sein, auch die der Spieler der mit dem TSV Blaubeuren punktgleichen SGM Ingstetten/Schießen. Die Mannschaft von Spielertrainer Niko Berchtold hatte am vergangenen Wochenende im Derby beim TSV Obenhausen einen Last-Minute-Nackenschlag zu verdauen. TSV-Routinier Uli Klar entriss mit seinem Tor der SGM kurz vor Schluss noch den Sieg. Berchtold hatte sich schnell vom Schock erholt. „Es war dann wohl schon ein gerechtes Endergebnis“, bilanzierte er mit der Distanz einiger Tage. Am letzten Spieltag steht er mit seiner Mannschaft vor der vermeintlich leichtesten Aufgabe der drei Relegationskandidaten. Ingstetten/Schießen empfängt mit dem SV Thalfingen eine Mannschaft, deren Abstieg schon seit Wochen feststeht. In dieser Favoritenrolle lauert allerdings auch die Gefahr. So ist Berchtold bemüht, für die nötige Spannung im Team zu sorgen. „Die Thalfinger werden sich sicher vernünftig aus der Liga verabschieden wollen“, vermutet er und verweist auf ein Resultat der Vorwoche. Im letzten Bezirksliga-Heimspiel schlug Thalfingen die favorisierte SGM Aufheim/Holzschwang mit 3:2.

Auch beim TSV Obenhausen interessiert man sich brennend für die Spiele in Langenau und Ingstetten. Der TSV hat einen Punkt Vorsprung auf die beiden anderen Kandidaten und somit die günstigste Position. Er muss aber in Staig eine vergleichsweise hohe Hürde nehmen.

Auch Interimstrainer Jürgen Zwatschek analysiert das Derby gegen Ingstetten/Schießen noch einmal. „Eigentlich wollten wir jetzt schon aus dem Schneider sein“, sagt er. Angesichts der zahlreichen Möglichkeiten wäre dieser Befreiungsschlag durchaus möglich gewesen. Konjunktive schießen aber keine Tore und daher sinniert er weiter: „So müssen wir am Ende sogar noch froh sein, den einen Punkt geholt zu haben. Das ist schon verrückt.“ Schnell richtet Zwatschek aber seinen Blick auf die letzte Aufgabe. „Wir müssen einmal alles geben und raushauen, was in uns steckt“, fordert er. Allerdings wird er dabei auf einen wesentlichen Faktor der vergangenen Wochen verzichten müssen. Uli Klar, mit einer Torbeteiligung und einem Treffer maßgeblich für die jüngsten vier Zähler des TSV verantwortlich, wird nicht zur Verfügung stehen. Der ehemalige Regionalliga-Kicker ist zur Hochzeit von Arbeitskollege Tim Hille eingeladen. Hille ist derzeit Trainer des SC Staig und stand zuvor beim TSV Obenhausen in der Verantwortung.

