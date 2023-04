Bezirksliga-Spitzenreiter FC Srbija Ulm geht nicht in die Knie

Plus Srbija Ulm bleibt auch gegen Türkspor Neu-Ulm II ungeschlagen. Der Aufstieg wird allmählich unvermeidlich. Wie die anderen Spiele am Wochenende liefen.

Türkspor Neu-Ulm II hat es im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga verpasst, dem Tabellenführer Srbija Ulm die erste Saisonniederlage zuzufügen. Beim 2:2 ging die Punkteteilung insgesamt in Ordnung.

Nachdem Srbijas schärfster Verfolger aus Staig im Heimspiel gegen den TSV Blaustein mit 1:2 unterlegen ist, rückt für die Serben der Aufstieg in die Landesliga immer näher und scheint zunehmend unabwendbar. „So lange die Jungs gut spielen und gewinnen, werde ich sie garantiert nicht aufhalten“, sagte Srbijas Trainer Sivio Mikic zwinkernd nach dem Spiel.