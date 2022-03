Fußball-Bezirksliga

vor 34 Min.

Zwei Derbys in der Fußball-Bezirksliga

Plus Aufheim/Holzschwang tut sich vorne schwer – der Gegner Thalfingen allerdings auch.

Von Michael Schuster

Während die SGM Aufheim/Holzschwang in der Fußball-Bezirksliga ihre Feuertaufe am vergangenen Samstag mit dem 1:0 in Obenhausen erfolgreich gestaltet hat, geht der Gegner SV Thalfingen am Sonntag (15 Uhr) ohne jede Standortbestimmung in das neue Fußballjahr. Die Mannschaft von Trainer Dieter Simon konnte nicht ein einziges Vorbereitungsspiel absolvieren. „Das muss ich einfach so hinnehmen. Zweimal hatten wir nicht genügend Personal und einmal hat der Gegner abgesagt“, begründet der Ex-Profi. Wie schon im Sommer ist Simon mit der Vorbereitung seiner Schützlinge nicht zufrieden. Allerdings kam ihm die Absage des Nachholspiels gegen Jungingen am vergangenen Wochenende ein bisschen entgegen, denn danach waren wieder mehr Spieler im Training. Trotzdem tut er sich natürlich selbst schwer, den Leistungsstand seiner Mannschaft einzuschätzen. Sein eigentliches Problem ist aber dieses: „Ich muss erst einmal schauen, ob ich überhaupt 14 Spieler zusammenbekomme.“ Simon hofft, dass er sich am Sonntag wieder auf seine Defensive verlassen kann. Der Abwehrverband des SV Thalfingen ist trotz aller Probleme immerhin der viertbeste der Liga. Simon lobt: „Wir stehen gut und lassen wenig zu. Das ist einfach zu erklären. Meine Abwehrspieler sind regelmäßig im Training.“ Das Manko des SVT liegt demnach im Sturm. Nur 17 Tore aus den bisherigen 14 Spielen stehen für Thalfingen zu Buche.

