Bruderduell in der Fußball-Bezirksliga

Die einen nähern sich langsam der Tabellenregion, in der sie eigentlich von Anfang an erwartet wurden. Die anderen hätten sich einen besseren Start gewünscht. Johannes Paul bemüht eine Binse vor dem Spiel mit seiner SGM Aufheim-Holzschwang am Samstag (17 Uhr) bei der SGM Senden-Ay. „Derbys haben immer eigene Gesetze.“ Der Trainer des Titelaspiranten kann sich nach einem holprigen Saisonauftakt immerhin über zwei Siege in Serie und Tabellenrang fünf als Zwischenstand freuen: „Wir kommen langsam in die Spur.“

Auf den zweiten Dreier wartet man dagegen bei der SGM Senden-Ay. „Das war ein herber Schlag, wir sind viel nebenher gelaufen und haben die eingeladen“, sagt Trainer Stefan Reinert im Rückblick. Am vergangenen Sonntag bekam seine Mannschaft von der SG Öpfingen eine derbe 6:1-Watschen verabreicht. Die Öpfinger sieht Reinert allerdings ebenso wie den Rivalen aus der direkten Nachbarschaft unter den Top-Drei der Bezirksliga. Er verspricht für den Samstag einen anderen Auftritt seiner jungen Mannschaft.

Am späteren Samstagabend wird es dann vermutlich jede Menge Diskussionsstoff geben im Hause Reinert . Kai Reinert, der Bruder des Trainers der SGM Senden-Ay, trägt nämlich das Trikot der SGM Aufheim-Holzschwang. Allerdings werden Kai und Stefan Reinert zusammen anreisen. Was für den Sendener Reinert sehr praktisch ist. Er verrät schmunzelnd: „Wir haben hinterher unser Einstandsfest, da kann er mich gleich abholen und mitnehmen.“ Angepfiffen wird die Partie am späten Samstagnachmittag (17 Uhr) auf dem Sportgelände an der Illerstraße in Senden.

Kellerduell TSV Kettershausen gegen TSV Blaustein

Ein echtes Kellerduell steht dem TSV Kettershausen-Bebenhausen bevor, er erwartet am Sonntag den TSV Blaustein. Gelingt den Unterallgäuern der erste Saisonsieg, dann würden sie die Rote Laterne ihren Gästen mit auf die Heimreise geben.

Eine lösbare Aufgabe hat der SV Offenhausen am Sonntag vor sich. Die Mannschaft von Spatzen-Legende Dragan Trkulja spielt beim SV Eggingen. Die Neu-Ulmer Vorstädter sind vor ihrem Auftritt im Ulmer Südwesten noch ungeschlagen und somit auch dort in der Favoritenrolle. Überraschend gut in die Saison gestartet ist der FV Asch-Sonderbuch. Der hat als Tabellenzweiter Eggingen vor einer Woche zu Hause mit 2:1 bezwungen und spielt diesmal beim Aufsteiger FC Burlafingen. Bei dem wechseln sich augenblicklich die Glücksmomente mit Niederlagen ab. Zuletzt verlor Burlafingen in Langenau mit 1:3. Greift das Gesetz der Serie, dann folgt gegen die Älbler nun wieder zumindest ein Unentschieden.

Die Bezirksliga-Spiele am Sonntag beginnen zur gewohnten Zeit um 15 Uhr.