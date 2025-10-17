Bruderduell in der Fußball-Landesliga

Zwei echte Topspiele, darunter ein Stadtderby, ein Nachbarschaftsduell sowie ein hochinteressantes Auswärtsspiel stehen am Wochenende auf dem Programm der württembergischen Fußball-Landesliga. Einzig der TSV Buch kann sich entspannt zurücklehnen, denn er ist spielfrei.

Mit der Partie Türkspor Neu-Ulm (20 Punkte) gegen den SV Reinstetten (19) geht im Neu-Ulmer Dietrich-Lang-Sportzentrum am Samstag (15.30 Uhr) das Spiel Zweiter gegen den Dritten über die Bühne. Die Neu-Ulmer waren am vergangenen Wochenende spielfrei und sind nun mit zwei Spielen im Rückstand. Trainer Florian Peruzzi hat seinen Schützlingen eine weitgehend trainingsfreie Zeit gegönnt, dafür war man gemeinsam bei einem Mannschaftsessen. Sorgen bereiten Peruzzi allerdings die Trainingsbedingungen in Neu-Ulm: „Für die vielen Mannschaften ist ein Kunstrasenplatz halt einfach zu wenig.“ Verzichten muss er am Samstag auf die beiden Mittelfeldspieler Ümüt Sönmez und Tobias Weibler verzichten. Ersterer fehlt aus privaten Gründen, Weibler wurde aufgrund der Roten Karte im Spiel gegen Staig für vier Spiele gesperrt.

Spannung verspricht das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Mietingen und dem TSV Neu-Ulm ebenfalls am Samstagnachmittag (15.30 Uhr). Die Neu-Ulmer rangieren zwei Punkte hinter Mietingen gerade noch auf einem einstelligen Tabellenplatz. Mit einem Dreier könnten sie einen ordentlichen Satz nach oben machen.

Den erhofft sich auch der SC Staig, der ist am Sonntag (15 Uhr) im nahen Laupheim zu Gast. In der Vergangenheit gab es zwischen beiden Vereinen wenige Berührungspunkte. Immerhin kommt es zu einem Bruderduell zwischen Hannes (Laupheim) und Nils Schacher (Staig). Der Staiger Trainer Tim Hille kennt außerdem den Laupheimer Kollegen Andreas Span noch aus der Bezirksliga und dessen Engagement bei der SGM Aufheim-Holzschwang.

Erneut steht ein Spiel auf dem Zettel, bei dem die beiden Mannschaften fast in Sichtweite beheimatet sind. Srbija Ulm, bekanntlich am Tannenplatz in Wiblingen sportlich aktiv, muss zur SSG Ulm ins benachbarte Gögglingen. Am Sonntag (15 Uhr) steigt dort dann Topspiel Nummer zwei.

Am späten Samstagnachmittag (17 Uhr) wird schließlich noch der FC Blaubeuren vom TSV Riedlingen erwartet. An der oberen Donau geht es im Kellerduell für die mäßig gestarteten Blaubeurer darum, den Abstand zur Gefahrenzone und zu vergrößern.