Fußball

vor 35 Min.

Corona-Alarm beim SV Tiefenbach: Bezirksliga-Heimspiel steht auf der Kippe

Plus In den Reihen des SV Tiefenbach hat sich das Coronavirus breitgemacht. Der Verein will das Bezirksliga-Heimspiel gegen die SGM Aufheim-Holzschwang aber unbedingt austragen.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga kann die SGM Aufheim-Holzschwang auf einen perfekten Start zurückblicken – zumindest von der Punktausbeute her. Beim SV Tiefenbach stellt sich der Fall wesentlich schlechter dar: Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle kam am vergangenen Wochenende beim abgeschlagenen Schlusslicht in Hüttisheim nicht über ein 2:2 hinaus und verspielte dabei sogar eine 2:0-Führung. Das Duell der Tiefenbacher (Sonntag, 15 Uhr) mit den Aufheimern hängt jedoch am seidenen Faden.

