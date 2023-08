Fußball

Das Duell der Traditionsvereine erinnert an alte Zeiten

Hans Sarpei (links) gegen Sascha Rösler – so lautete eines der Duelle auf dem Platz, als sich der MSV Duisburg und der SSV Ulm 1846 vor 23 Jahren in der 2. Bundesliga zum letzten Mal gegenüberstanden.

Plus Am Freitagabend trifft der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga auf den MSV Duisburg. Warum die Spatzen zum ersten Mal mit der Bahn anreisen.

Von Stephan Schöttl

Ihre glorreichsten Zeiten haben beide Vereine hinter sich. Der MSV Duisburg stand 1979 sogar im Halbfinale des Uefa-Pokal-Wettbewerbs, die Ulmer Fußballer sorgten bekanntlich um die Jahrtausendwende für Furore – mit dem Durchmarsch bis in die Bundesliga. Dort und schließlich eine Etage tiefer kreuzten die beiden Traditionsklubs zum bislang letzten Mal die Klingen. Am 15. Dezember 2000 verloren die Spatzen ihr Heimspiel gegen Duisburg mit 1:3. Fast 23 Jahre später lebt das Duell wieder auf. Am Freitagabend (19 Uhr) muss der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga beim MSV ran.

Knapp 500 Kilometer sind es bis in die Metropolregion Rhein-Ruhr. Zum ersten Mal reisen die Ulmer zu einem Auswärtsspiel mit dem Zug an. Am Donnerstag nach dem Abschlusstraining ging es gemeinsam zum Hauptbahnhof und von dort mit der Bahn nach Duisburg. „Weil es angenehmer und weniger kräftezehrend ist, zudem haben wir eine kürzere Fahrzeit. Das wird sicherlich eine Ausnahme sein, aber in dieser eng getakteten englischen Woche ist es für uns die bestmögliche Lösung“, erklärt Trainer Thomas Wörle. Am Freitagabend nach dem Spiel geht es in gewohnter Weise wieder mit dem Bus zurück nach Hause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

