Das ist der Winterfahrplan des SSV Ulm 1846 Fußball

Der 13. Januar ist für die Regionalliga-Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball der „Tag der Wahrheit“. Schonungslos werden Zahlen und Werte eines Lactattests nach der kurzen Winterpause zeigen, wie diszipliniert die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle die Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel verbracht hat.