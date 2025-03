Defensivkünstler des FV Illertissen gefordert

Wenn der Tabellenerste auf den Vierten trifft, dann ist das natürlich ein Topspiel. So auch in der Fußball-Regionalliga Bayern, wo am Freitag (19 Uhr) der Spitzenreiter und designierte Aufsteiger FC Schweinfurt den FV Illertissen empfängt. Dabei trifft außerdem Schweinfurt als beste Heimmannschaft der Liga mit neun Siegen, zwei Unentschieden und keiner einzigen Niederlage im Sachs-Stadion auf das beste Auswärtsteam. In zwölf Spielen auf fremdem Geläuf hat Illertissen schon 22 Punkte ergattert. Außerdem hat der Schweinfurt mit 50 nach den kleinen Bayern (51) die meisten Tore geschossen, während der FV Illertissen mit nur 19 Gegentreffern nach Bayreuth (18) die wenigsten kassiert hat.

FV Illertissen spielt gegen Tabellenführer Schweinfurt

Da in dieser Saison der Meister der Regionalliga Bayern direkt aufsteigt, war Schweinfurt vor der Saison auf dem Transfermarkt sehr aktiv. Nachdem die Unterfranken vor vier Jahren in der Relegation zur dritten Liga an TuS Havelse gescheitert sind, soll es diesmal unbedingt klappen. Zum Kader gehören fast nur Spieler mit viel Erfahrung aus der Regionalliga oder aus noch höheren Klassen. Die Offensive weist mit den Neuzugängen Michael Dellinger (zehn Tore, drei Vorlagen, kam aus Aubstadt), Joshua Endres (9/1, kam aus Jena) und Sebastian Müller (10/6, kam aus Fürth) so ziemlich das Beste auf, was die Regionalliga zu bieten hat.

Ist deswegen große Ehrfurcht bei den Illertissern angebracht? Eher Respekt, so sieht es Trainer Holger Bachthaler: „Schweinfurt verfügt über eine erfahrene Mannschaft, die individuell sehr stark besetzt ist und völlig zu Recht die Tabelle anführt. Die Heimbilanz verdeutlicht die enorme Qualität von Schweinfurt und die Schwere der Aufgabe für uns. Trotzdem gehen wir das Spiel voller Zuversicht an, aber auch mit dem Bewusstsein, dass wir uns gegenüber unseren beiden Siegen gegen Hankofen und Bamberg noch einmal auf nahezu jeder Position steigern müssen.“

Fünf Spieler des FV Illertissen sind verletzt

Wie diese Positionen besetzt werden, das wird sich nach dem Abschlusstraining zeigen. Nach wie vor muss der FVI-Trainer auf fünf Spieler (Kapitän Max Zeller, Lasse Jürgensen, Gökalp Kilic, Franz Helmer und Lukas Wentzel) verzichten, der Rest des Kaders steht zur Verfügung.