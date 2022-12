Dem SSV Ulm 1846 Fußball fehlen in Bahlingen die zündenden Ideen

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball kommt beim Bahlinger SC nicht über ein 0:0 heraus. Weil auch die Konkurrenz patzt, hat bleibt das im Aufstiegskampf ohne große Folgen.

So richtig einordnen konnte dieses Unentschieden nach dem Schlusspfiff niemand. Trainer Thomas Wörle haderte mit den vielen vergebenen Chancen seiner Mannschaft, Mittelfeldspieler Nicolas Jann meinte nach dem 0:0 des SSV Ulm 1846 Fußball beim Bahlinger SC: „Wir sind natürlich etwas enttäuscht dass wir nicht gewonnen haben. Vom Spielverlauf wäre auf jeden Fall ein Sieg für uns drin gewesen.“