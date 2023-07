Fußball

Dem SSV Ulm 1846 Fußball gelingt die doppelte Generalprobe vor Saisonstart

Mit 2:0 gewinnen die Spatzen ihr Pokalspiel in Berg. In dieser Szene kämpfen Andreas Ludwig (rechts) und Vlad Munteanu um den Ball.

Plus Erst siegen die Spatzen im Testspiel gegen den Regionalligisten FSV Frankfurt, dann ziehen sie recht souverän in die zweite Runde des WFV-Pokals ein.

Von Stephan Schöttl

Die Generalprobe vor der Premiere in der 3. Liga am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Saarbrücken war gleichzeitig das erste Pflichtspiel der Saison. In der zweiten Runde des WFV-Pokals musste der SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag beim Verbandsligisten TSV Berg, nur wenige Kilometer von Ravensburg entfernt, antreten. Und die Spatzen erledigten die Pflichtaufgabe ohne größere Anstrengungen. Beim 2:0-Sieg schalteten die Gäste schon früh in den Verwaltungsmodus.

Bastian Allgeier in der elften Minuten und Lucas Röser kurz vor der Pause (41.) erzielten bereits im ersten Abschnitt die beiden Treffer. In der Folge scheiterten die Ulmer immer wieder an Bergs starkem Schlussmann Alin Constantinescu.

