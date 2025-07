Dem TSV Buch winkt ein Megakracher gegen den SSV Ulm 1846 Fußball

Traditionell sind dem Beginn der Punktrunde im Amateurfußball zwei Pokalrunden vorgeschaltet. Dies gilt sowohl für den Verbands- als auch für den Bezirkspokal. Für die Landesligisten aus der Region stehen damit am kommenden Wochenende im württembergischen Verbandspokal die ersten Pflichtspiele mit höchst interessanten Paarungen im Kalender. So empfängt beispielsweise Aufsteiger SC Staig in Runde ein bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) zum Derby Türkspor Neu-Ulm mit dessen neuem Trainer Florian Peruzzi. Während die sicher von Euphorie getragenen Staiger ihren zum FV Illertissen abgewanderten Torjäger Finn Annabring ersetzen müssen, hat Türkspor zwei neue Torgaranten im Kader. Von der SGM Aufheim-Holzschwang wurde Giuliano Santoro verpflichtet, aus der Landesliga Nordbrandenburg kam mit Jan Geis ein Stürmer, der in 111 Spielen überragende 74 Treffer erzielt hat und der vor einigen Jahren in der Jugend der Ulmer Spatzen ausgebildet wurde.

Beim TSV Buch berichtet Trainer Harry Haug, dass sich die urlaubsbedingten Ausfälle während der bislang dreiwöchigen Vorbereitungsphase in Grenzen halten. Beim Trainingslager im Tiroler Biberwier waren sogar alle Spieler dabei. Für Stephan Baierl vom TSV Neu-Ulm wäre dies absoluter Luxus. Er erzählt von einer durchwachsenen Vorbereitung beim Aufsteiger: „Ich noch nicht alle Mann beieinander und bin noch lange nicht da, wo ich mit der Mannschaft hin will.“ Am Sonntag (16 Uhr) hat er beim klassengleichen TSV Heimenkirch immerhin seine ersten 15 Spieler dabei. Sollte er mit seinen Neu-Ulmern weiterkommen, dann hätte man in einer Woche gegen den Sieger aus dem Spiel in Staig Heimrecht.

Haug geht mit dem TSV Buch bereits am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) auf Reisen. Beim oberschwäbischen Bezirksligisten Spfr. Hundersingen ist das Weiterkommen seiner Ansicht nach Pflicht: „Bei allem Respekt vor dem Gegner.“ Seine Mannschaft hat unter der Woche die Generalprobe verpatzt und den Test bei der SGM Aufheim-Holzschwang mit 0:1 verloren. Haug betrachtet die Niederlage als Warnschuss: „Da war nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht.“ In Pokalrunde drei winkt den Buchern übrigens ein Megakracher. Sie hätten dann Heimrecht gegen den SSV Ulm 1846 Fußball.

Im Ulmer Süden steigt ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) ein weiteres interessantes Spiel. Dort treffen mit der SSG Ulm und dem FV Biberach zwei Vertreter aus der Landesliga Staffel vier aufeinander.