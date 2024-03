Fußball

vor 18 Min.

Dem TSV Obenhausen vergeht im Derby der Kreisliga A Iller die Freude

Plus Nach einer 2:0-Führung für den TSV Obenhausen spielt im Rothtal-Derby nur noch der FV Weißenhorn - und gewinnt das Spiel.

Von Oliver August

Die Miniserie des TSV Obenhausen von zwei Siegen nacheinander fand bei der 2:4-Niederlage im Rothtal-Derby beim FV Weißenhorn ein jähes Ende. TSV-Trainer Uli Klar analysierte: „Wir mussten dreimal verletzungsbedingt auswechseln und das war sicherlich ein wichtiger Grund für unsere Niederlage.“

Seine Mannschaft begann ganz stark, denn durch einen Doppelschlag von Moritz Schröter (14., 16.) lag sie rasch mit 2:0 in Front. Zwei Minuten später wäre Klaus Jehle mit einem direkten Freistoß fast noch das 3:0 gelungen, was denn zu diesem frühen Zeitpunkt vermutlich die Vorentscheidung gewesen wäre. Doch dann lief alles anders. Der Anschlusstreffer für die Weißenhorner entsprang einem Eigentor von Fabian Mertens (27.). Fortan schienen die Gäste verunsichert zu sein, zudem leisteten sie sich entscheidende Fehler, die es Weißenhorn leicht machten. So auch in der 31. Minute, als die komplette Hintermannschaft des TSV sich uneins war und Moritz Schweinstetter und auf 2:2 stellen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen