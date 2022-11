Den ersten Titel der Saison hat der SSV Ulm 1846 Fußball schon in der Tasche

Plus Nach dem 2:0-Sieg in Fulda stehen die Spatzen eine Woche vor Ende der Hinrunde als Regionalliga-Herbstmeister fest. Auch weil Konkurrent Steinbach Haiger patzt.

Den ersten Titel in dieser Saison, wenn auch einen inoffiziellen, hat der SSV Ulm 1846 Fußball sicher. Schon einen Spieltag vor Ende der Hinrunde stehen die Spatzen als Herbstmeister der Regionalliga Südwest fest. Nach dem 2:0 bei Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kann die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle kommendes Wochenende nicht mehr von Rang eins verdrängt werden.