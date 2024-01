Dennis De Sousa Oelsner wechselt zu den Stuttgarter Kickers in die Regionalliga

Der SSV Ulm 1846 Fußball verschlankt seinen Drittliga-Kader und trennt sich von Dennis De Sousa Oelsner. Sein neuer Verein freut sich auf den 27-Jährigen.

Von Leihspieler Lenn Jastremski hatte sich Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball schon zum Trainingsauftakt nach der Winterpause getrennt. Angesichts einer Mannschaftsgröße von 27 Spielern kündigte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele bis zum Transferschluss am 1. Februar eine weitere Verschlankung des Kaders an. Nun hat der Verein bekannt gegeben, dass Mittelfeldspieler Dennis De Sousa Oelsner die Spatzen verlässt und zum Regionalliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers wechselt.

Im Sommer 2022 war der 27-Jährige von Astoria Walldorf an die Donau gewechselt. In 24 Spielen erzielte er sechs Treffer für die Ulmer. In dieser Saison reichte es allerdings nur zu sechs Kurzeinsätzen in der 3. Liga. Thiele sagt: „Wir haben uns gemeinsam dazu entschlossen, dass ein Wechsel für beide Seiten sinnvoll ist.“

In Stuttgart freut man sich auf den neuen Mann. Kickers-Sportdirektor Marc Stein: „Wir hoffen, dass er seine Fähigkeiten und das Potenzial bestmöglich auf den Platz bringen kann und uns mehr Möglichkeiten mit seinem Tempo auf der offensiven Außenbahn gibt.“