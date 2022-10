Der FC Burlafingen kommt in der Bezirksliga langsam ins Grübeln

Plus Das Kellerkind schießt selbst nur zwei Duseltreffer, kassiert aber vier Gegentore von der SGM Aufheim/Holzschwang, die es sich einfacher hätte machen können.

Die SGM Aufheim-Holzschwang baute ihre Serie aus und bleibt in der Fußball-Bezirksliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Dass der 4:2-Erfolg bei Abstiegskandidat FC Burlafingen verdient war, steht außer Frage, allerdings hätte es sich das Team von Trainer Andreas Spann etwas einfacher machen können. Beide Burlafinger Tore dürfen in die Rubrik „vermeidbar“ einsortiert werden.