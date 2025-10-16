Der FV Illertissen geht gut gelaunt ins nächste Heimspiel

Mit dem VfB Eichstätt empfängt der FV Illertissen zum Abschluss der englischen Woche am Samstag (14 Uhr) einen Aufsteiger, der im bisherigen Saisonverlauf der Fußball-Regionalliga Bayern zu den größten Überraschungen zählt. Der Neuling belegt mit 21 Punkten den siebten Tabellenplatz und er hat von den vergangenen acht Spielen nur eines verloren, nämlich das beim Tabellendritten 1. FC Nürnberg II. Dem Tabellenführer Unterhaching haben die Eichstätter einen Punkt abgeknöpft, die Spvgg Bayreuth und Wacker Burghausen wurden mit 2:0 und 2:1 geschlagen. Die Oberbayern haben sich also in der Liga bestens akklimatisiert. Vergangene Saison schafften sie als Meister der Bayernliga Nord den direkten Aufstieg, nachdem sie ein Jahr zuvor als Vizemeister in der Relegation am TSV Buchbach gescheitert waren.

Die Illertisser müssen also wieder auf einen Gegner gefasst sein, der richtig gut in Form ist und der Mannschaft mit Sicherheit alles abverlangen wird. Aber sie können diese Aufgabe nach dem 4:1-Heimsieg gegen Ansbach im Flutlichtspiel am vergangenen Dienstag mit viel Selbstbewusstsein in Angriff nehmen.

Auf Eichstätter Seite sind am Samstag mit Jonathan Grimm und Lucas Schraufstetter zwei Leistungsträger gelbgesperrt. Letzterer hat mit fünf Toren zusammen mit Pascal Schittler (5) und Ferat Nitaj (4) mehr als zwei Drittel der insgesamt 18 Eichstätter Treffer erzielt. Ein Blick auf die Tordifferenz verrät aber auch, dass der VfB erst zehn Gegentore und damit die wenigsten der Liga kassiert hat. Illertissen wiederum hat mit 31 Toren nach Unterhaching (34) die meisten geschossen.

„Eichstätt spielt als Aufsteiger bislang eine sehr gute und konstante Saison, was auch der Sieg gegen Burghausen und das Unentschieden gegen Haching widerspiegelt. In allen Spielen waren sie auf Augenhöhe und nur schwer zu besiegen. Wir wissen also um die Stärke der Eichstätter und werden erneut eine konzentrierte und engagierte Leistung unsererseits benötigen“, ist sich FVI-Trainer Holger Bachthaler im Klaren.

Er kann auf jeden Fall wieder mit demselben Kader wie zuletzt antreten.