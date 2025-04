Der FV Illertissen hätte öfter jubeln können

Keinen Sieger gab es am Freitagabend im Schwabenderby der bayerischen Fußball-Regionalliga zwischen dem FV Illertissen und Schwaben Augsburg. Das Endergebnis von 1:1 stand schon bei Halbzeit fest.

Dabei legten die Illertisser einen Blitzstart hin, denn bereits nach exakt 45 Sekunden erzielte Yannick Glessing den Führungstreffer. David Udogu hatte den Ball erobert, setzte Marco Mannhardt ein, dessen Querpass auf Denis Milic zwar hängen blieb. Doch den abprallenden Ball setzte Glessing ins Eck. Es folgte eine Phase, in der der FVI den Vorsprung durchaus hätte ausbauen können, ja sogar müssen. So in der 8. Minute, als Glessing mustergültig auf Tobias Rühle flankte, der freistehend am Fünfmeterraum daneben köpfte.

FV Illertissen kassiert aus dem Nichts den Ausgleich

Nach einer weiteren Möglichkeit für Denis Milic kamen die Augsburger in der 17. Minute quasi aus dem Nichts zum Ausgleich. Ein Freistoßball von Marco Luburic aus dem Halbfeld segelte an Freund und Feind vorbei und schlug am zweiten Pfosten zum 1:1 ein. In der Folge waren die Illertisser wieder klar Chef im Ring und in der 20. Minute rettete der Augsburger Torhüter Maximilian Reil nach einem Schlenzer von Denis Milic. Auf der anderen Seite hatten die Einheimischen aber auch Glück, als ein Kopfball von Jonas Greppmeir nach einem Eckball am Pfosten landete (24.). Für Gefahr sorgten die Gäste generell eigentlich nur bei Standards, während die Illertisser es durchaus verstanden, mit Kombinationen den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen. Nach einer dieser Stafetten tauchte Glessing allein vor Torhüter Maximilian Reil auf, blieb aber an ihm hängen (25.). Zwei weitere Möglichkeiten hatte Denis Milic. Einmal verzog er in guter Position und seinem Kopfball klärten die Augsburger auf der Linie. Zur Pause hätte Illertissen eigentlich mit zwei oder gar drei Toren führen müssen.

Die insgesamt ausgeglichenere Halbzeit zwei begann mit einer guten Möglichkeit für die Augsburger, doch Nicola della Schiava verzog. Noch zwei weitere Male bot sich dem FVI die Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen. Nach einem Steckpass von Marin Puduc auf Elenor Muteba konnte ihm der Augsburger Spielertrainer Matthias Ostrzolek gerade noch den Ball vom Fuß spitzeln (65.). Wenig später flankte Muteba selbst nach innen, wo Denis Milic seinen Kopfball übers Tor setzte. Die beste Möglichkeit für die Augsburger in der zweiten Halbzeit ergab sich in der 76. Minute, doch Jonas Greppmeir scheiterte allein vor dem Tor an Keeper Markus Ponath.

In der Schlussviertelstunde neutralisierten sich die Mannschaften überwiegend, es blieb beim gerechten, wenn auch für die Gäste etwas glücklichen Unentschieden.

FV Illertissen: Ponath – Gölz, Kopf, Neuberger, Udogu – Milic (77. Helmer) Zeller, Pudic (81. Pfaumann), Mannhardt – Rühle (63. Muteba), Glessing.