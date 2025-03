Der FV Illertissen muss aufpassen

Mit der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth empfängt der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) einen Gegner, der in letzter Zeit in der bayerischen Fußball-Regionalliga mit bemerkenswerten Leistungen für Aufsehen gesorgt hat. Vergangenes Wochenende schlug die SpVgg Greuther Fürth den Tabellenzweiten Bayreuth mit 3:1, eine Woche zuvor knöpfte sie Tabellenführer Schweinfurt beim 1:1 einen Punkt ab. Für den FVI ist das eine gute Gelegenheit, um sich auf einen spielstarken Gegner einzustellen. Ein noch größeres Kaliber wird schließlich eine Woche danach im Halbfinale des Totopokals mit den Drittliga-Profis des FC Ingolstadt im Vöhlinstadion erwartet.

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im Verlauf der Saison mehr und mehr gefestigt und liegt inzwischen auf Tabellenplatz sieben. Die Mischung aus Routiniers und talentierten Nachwuchskräften harmoniert. Die Ex-Profis Daniel Adlung (37, knapp 300 Zweitligaspiele) und Edgar Prib (35, etwa 100 Bundesliga- und 170 Zweitligaspiele) lenken ihre jungen Mitspieler sehr geschickt. Von denen hat sich Daniel Kasper mit seinen 17 Toren in 18 Spielen besonders hervorgetan.

Der FV Illertissen muss sich nicht verstecken

Doch Illertissen muss sich als Tabellenvierter natürlich nicht verstecken. Trainer Holger Bachthaler erwartet aber von seiner Mannschaft eine bessere Leistung als bei der 0:1-Niederlage in Schweinfurt: „Greuther Fürth befindet sich momentan in einer sehr guten Phase und stellt für uns eine große Herausforderung dar. Mit der Leistung gegen Schweinfurt können wir nicht zufrieden sein, wir müssen uns gewaltig steigern. Insbesondere in der Offensive müssen wir beim Herausspielen von Torchancen zulegen und mehr Durchschlagskraft auf den Platz bekommen“.

Gökalp Kilic, Lasse Jürgensen und Lucas Wentzel (alle verletzt) sowie Max Zeller und Franz Helmer (Trainingsrückstand) fehlen nach wie vor.