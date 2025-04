Der FV Illertissen muss sich steigern

Zu einem echten Schwabenderby treffen am Freitag (19 Uhr) der FV Illertissen und Schwaben Augsburg in der Fußball-Regionalliga Bayern aufeinander, der Gegner trägt den Regierungsbezirk ja sogar im Namen. Vor allem aber spielt der Neuling bisher eine starke Saison und ist wohl kein Aufsteiger im klassischen Sinn.

Zum Augsburger Kader gehören eine Reihe von Spielern, die bereits höherklassig oder zumindest in der Regionalliga Erfahrungen gesammelt haben. Zu denen zählen die ehemaligen Illertisser Benedikt Krug, Nicola della Schiava und Elias Herzig. Ende März haben die Schwaben dem Tabellenführer und designiertem Drittliga-Aufsteiger Schweinfurt mit einem 2:0 die erste Heimniederlage beigebracht. Auch der amtierende Meister Kickers Würzburg musste sich gegen die Augsburger mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Der 34-jährige Spielertrainer Matthias Ostrzolek, ein Ex-Profi mit fast 200 Bundesligaspielen beim FC Augsburg, Hamburger SV und Hannover hat also eine schlagkräftige Mannschaft geformt, die mit jedem Gegner mithalten kann.

Schwaben Augsburg muss Punktabzug befürchten

Über seiner Mannschaft schwebt aber immer noch das Damoklesschwert eines Abzugs von zwölf Punkten. Augsburg soll die in der Regionalliga gültige U23-Regelung in vier Spielen nicht eingehalten haben soll. Das Verbandssportgericht hob zwar das erstinstanzliche Urteil von Punktabzügen auf, doch damit ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen. Einsprüche vor Zivilgerichten drohen.

Das beeinflusst die Vorbereitung der Illertisser auf das Spiel jedoch nicht. Trainer Holger Bachthaler hat sich im Verlauf der Woche vor allem mit der Vorstellung seiner Mannschaft beim 2:2-Unentschieden gegen das Kellerkind Türk Gücü München beschäftigt: „Mit der Leistung waren wir nicht zufrieden, entsprechend deutlich fiel die Nachbetrachtung gegenüber der Mannschaft aus. Wir müssen uns in den Bereichen Intensität, Zweikampfführung und beim Spiel ins letzte Drittel zwingend steigern.“

FV Illertissen will den achten Heimsieg

Das wird natürlich auch für das Spiel gegen Schwaben Augsburg gelten, wenn der achte Heimsieg der Saison geholt werden soll. Bei diesem Unterfangen werden Nico Fundel (Meniskusanriss) und Liam Omore (Gelb-rot-Sperre) nicht mithelfen können. Immerhin ist Marin Pudic wieder genesen.