Der FV Illertissen startet ins Fußballjahr

Für den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen endet am Samstag (14 Uhr) mit dem Nachholspiel gegen die Spvgg Hankofen-Hailing die Winterpause. Der Gegner aus dem Dorf in Niederbayern ist derzeit die Nummer 14 des Tableaus und belegt damit den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Der FVI-Gegner hat die Bayern geschlagen

Hankofen–Hailing hat nach dem Abstieg in der Saison 22/23 durch die Meisterschaft in der Bayernliga Nord den direkten Wiederaufstieg geschafft. 20 Punkte konnten bisher im bayerischen Oberhaus ergattert werden, davon allein 15 auf eigenem Platz. Daneben haben die „Dorfbuam“, wie sie sich selber nennen, in erster Linie in ihren Heimspielen durchaus beachtenswerte Resultate erzielt. Beim Tabellendritten Bayreuth mussten sie sich nur knapp mit 0:1 geschlagen geben, die Jungprofis von Bayern München wurden sogar mit 2:0 geschlagen. Auch der FV Illertissen tat sich bei seinem 1:0-Hinspielsieg im August des vergangenen Jahres ziemlich schwer. In der Winter-Vorbereitung gab es für den FVI-Gegner einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Doch diese Ergebnisse haben ebenso wie die von Illertissen nur untergeordnete Bedeutung.

FVI-Trainer Holger Bachthaler freut sich auf den Start nach der Winterpause: „Die lange Zeit der Vorbereitung ist nun endlich vorbei.“ Auch wenn er nach wie vor auf Lasse Jürgensen, Gökalp Kilic, Max Zeller und Franz Helmer verzichten muss, so will Bachthaler dieses Heimspiel natürlich gewinnen. Er weiß, dass seine Mannschaft auf einen unbequemen Gegner trifft, der über Kampf und Einsatz kommen wird: „Es gilt dagegenzuhalten und auf die eigenen spielerischen Möglichkeiten zu vertrauen.“