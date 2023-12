Der FV Weißenhorn trennt sich vorzeitig von Trainer Philipp Stefanic

Plus In der Kreisliga A Iller steht der FV Weißenhorn auf Rang sieben. Zufrieden ist man damit nicht, deshalb geht Trainer Philipp Stefanic vorzeitig.

Im letzten Spiel vor der Winterpause gab es noch einen 6:2-Kantersieg gegen den FC Illerkirchberg. Die Statistik des FV Weißenhorn in der Kreisliga A Iller wurde durch diesen Erfolg ein wenig aufpoliert, die Grundstimmung der vergangenen Wochen hat das aber nicht mehr entscheidend geändert. Und so trennen sich vorzeitig die Wege der Mannschaft und ihres Trainers Philipp Stefanic. Der 32-Jährige war Anfang 2022 von Eintracht Autenried nach Weißenhorn gekommen.

„Wir haben uns zusammengesetzt, weil nach der Vorrunde Unzufriedenheit auf beiden Seiten vorhanden war“, sagt der Vereinsvorsitzende René Räpple. Mit großen Erwartungen waren die Weißenhorner in die Saison gestartet, hatten einen Platz unter den Top-3 anvisiert. Die Realität sieht anders aus: Aus den vergangenen fünf Spielen gab es nur noch einen Sieg und fünf von 15 möglichen Punkten, in der Tabelle steht Platz sieben zu Buche. Räpple ist sich aber sicher: „Auch wenn wir eine sehr junge Mannschaft haben, gibt der Kader ein solches Ziel qualitativ schon her.“