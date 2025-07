Der Kapitän des FV Illertissen spricht über die neue Saison

Im ersten Pflichtspiel dieser Saison hat es der FV Illertissen zweistellig gemacht: Die Spvgg Hüttenbach-Simmelsdorf wurde im Pokal mit 11:1 abgefertigt. Aber der Bezirksligist war natürlich noch kein wirklicher Maßstab. Schon im ersten Punktspiel dieser Saison in der bayerischen Regionalliga hat der FVI am Freitag (19 Uhr) mit den Würzburger Kickers ein ganz anderes Kaliber vor der Brust. Kapitän Max Zeller spricht im Interview über die neue Spielzeit, die Ziele des FV Illertissen und den ersten ganz großen Höhepunkt dieser Saison.

Frage: Der FV Illertissen hat vor der neuen Saison einen gewaltigen personellen Umbruch vollzogen. Wie gut sind die Neuzugänge vor dem ersten Saisonspiel am Freitag gegen Würzburg integriert und wie sehr waren Sie als Kapitän dabei gefordert, Herr Zeller?

Max Zeller: Wir haben tatsächlich viele Spieler dazu bekommen, wir haben viele abgegeben und die Zeit für die Vorbereitung war kurz. Wir haben deswegen als Mannschaftsrat einen Teamabend abseits der Trainingseinheiten organisiert, um uns alle besser kennenzulernen. Wir haben zusammen gegessen und nach dem Vorbild von ‘Schlag den Raab‘ ein Spiel veranstaltet, in dem kleine Gruppen gegeneinander angetreten sind. Das hat dann tatsächlich beinahe so lange gedauert wie im Fernsehen. So drei Stunden werden es wohl gewesen sein. Aber man kann sagen, dass wir Super-Jungs dazu bekommen haben, die sind alle offen und freundlich.

Frage: Sie selbst sind ja ein Musterbeispiel für Bodenständigkeit und Vereinstreue. Sie kommen aus Tiefenbach und Sie haben im Aktivenbereich noch nie für einen anderen Verein als den FV Illertissen gespielt. Woran liegt das?

Zeller: Für mich passt das einfach. Ich studiere in Ulm, ich habe meinen Bachelor in Produktionsmanagement gemacht, im Oktober mache ich meinen Master. Ich kann Fußball auf hohem Niveau spielen und ich habe kurze Wege. Man darf auch nicht vergessen, dass ich mir 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen habe und mehr oder weniger eine komplette Saison ausgefallen bin.

Frage: Der erste Gegner ist gleich ein richtiges Brett. Ist Würzburg auch Ihrer Einschätzung nach ein Meisterschaftsanwärter?

Zeller: Würzburg ist mindestens ein Mitfavorit. Ich erwarte außerdem die kleinen Bayern weit oben.

Frage: Und wo ordnet sich da der FV Illertissen ein?

Zeller: Das ist ganz schwer vorherzusagen, auch wegen des großen Umbruchs in der Mannschaft. Aber ein einstelliger Tabellenplatz darf es gerne sein.

Frage: Bis zum Saisonhöhepunkt schlechthin dauert es ja nicht mehr lange. Der FV Illertissen hat den Totopokal gewonnen und spielt am 15. August vor einer großen Kulisse im DFB-Pokal gegen den FC Nürnberg. Bekommt man das aus den Köpfen und kann man sich vorher komplett auf die bayerische Regionalliga konzentrieren?

Zeller: Uns Spielern fällt das wahrscheinlich sogar leichter als den Zuschauern und dem Umfeld. Auch wenn es abgedroschen klingt, aber wir denken wirklich von Spiel zu Spiel. In der Woche vor dem Pokalspiel gegen Nürnberg werden dann aber wahrscheinlich die Anspannung und die Vorfreude auch bei uns zunehmen. Wir kriegen dann ja auch mit, dass das Vöhlinstadion umgebaut wird und dass das mediale Interesse zunimmt. Aber bis dahin gilt unser Fokus komplett der Regionalliga.