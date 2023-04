Fußball

20:22 Uhr

Der Kapitän erlöst den SSV Ulm 1846 Fußball in einem umkämpften Duell

Plus In Kassel ist Geduld gefragt. Der SSV Ulm 1846 Fußball hält dem Druck im Titelrennen der Regionalliga stand und gewinnt mit 2:0 – auch dank Johannes Reichert.

Von Stephan Schöttl

„Der hat Nerven aus Stahl.“ Dennis de Sousa Oelsner wusste nach dem Abpfiff sofort, wem der SSV Ulm 1846 Fußball die nächsten drei Punkte im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest zu verdanken hatte.

Kapitän Johannes Reichert nämlich schoss die Spatzen in einem Spiel, das vor allem Geduld erforderte, in der 77. Minute per Elfmeter auf die Siegerstraße. Nicolas Jann war zuvor im Strafraum gefoult worden. Am Ende gewann die Ulmer beim KSV Hessen Kassel mit 2:0 (0:0) und feierten einen fast schon historischen Sieg. Der letzte Erfolg in Kassel datierte aus dem Jahr 1995.

