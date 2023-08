Fußball

vor 36 Min.

Der laue Sommerabend war wie gemacht für eine Ulmer Fußball-Party

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball feiert den ersten Saisonsieg in der 3. Liga. Beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld liefern die Spatzen einen aufopferungsvollen Kampf.

80 Minuten lang hatte er sich aufgearbeitet, dann ging Leonardo Scienza von Wadenkrämpfen geplagt vom Platz. Der 24-Jährige vom SSV Ulm 1846 Fußball war einer von drei Neuzugängen, die im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an ran durften. Auch Verteidiger Tom Gaal und Max Brandt im Mittelfeld machten ihre Sache prima. Scienza war so ziemlich an jeder Aktion beteiligt, bei der es vor dem gegnerischen Tor brenzlig wurde. Er stand an diesem Abend im Donaustadion auch beispielhaft für den leidenschaftlichen und bedingungslosen Kampf, den die Spatzen beim 1:0-Heimsieg gegen den Zweitliga-Absteiger ablieferten. „Es war eine wahnsinnige Energieleistung der gesamten Mannschaft“, sagt Philipp Maier.

Dabei hatten die Ulmer vor 9 977 Zuschauerinnen und Zuschauern zunächst eine defensive Aufgabe zu erledigen, denn in den Anfangsminuten war Bielefeld am Drücker, große Chancen waren aber Mangelware. Es war anfangs wenig Glanzvolles, was die beiden Kontrahenten boten – wohl auch den tropischen Temperaturen geschuldet. Bei den Spatzen häuften sich im weiteren Spielverlauf die „Da-war-mehr-drin-Momente“.

