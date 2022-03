Fußball

vor 16 Min.

Der Sänger der Taucher ist Stadionsprecher beim SV Tiefenbach

Plus lmar „Elmex“ Kaufer ist Sänger der Band „Die Taucher“ und Stadionsprecher des SV Tiefenbach. Zuvor hat er die Kathedralen des Weltfußballs besucht.

Von Pit Meier

Gut, die Musik ist ein bisschen ungewöhnlich. Während andernorts die Hände zum Himmel gereckt werden, ertönen aus der Sprecherkabine am Platz des SV Tiefenbach Reggae-Klänge, in der Halbzeit ist die Stimme von Johnny Cash zu hören. Ansonsten kein Hinweis darauf, dass dort seit Beginn dieser Saison ein Rock ’n’ Roller namens Elmar „Elmex“ Kaufer Dienst tut, bekannt im ganzen unteren Illertal und darüber hinaus als Sänger und Frontmann der Fun-Punker „Die Taucher“. Kaufer verrichtet seinen Job nüchtern und sachlich, auf breit Schwäbisch, mit allen an Donau und Iller üblichen Eigenheiten. Der Tiefenbacher Torhüter zum Beispiel heißt dann eben nicht Manuel Böck, sondern: Böck Manuel. Und wenn die Gastmannschaft – am vergangenen Sonntag war das die SGM Aufheim/Holzschwang – das zweite Tor schießt, dann führt sie nicht mit 2:0, sondern mit 0:2. Sprachregelungen, die sich über Jahrzehnte bewährt haben zwischen Thalfingen im Norden und Kellmünz im Süden.

