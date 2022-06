Der Spielplan ist da! So sieht der Saisonauftakt der Ulmer Spatzen aus

Die Regionalliga Südwest hat den Spielplan für die Saison 2022/2023 veröffentlicht. Der SSV Ulm 1846 Fußball spielt am ersten Spieltag auswärts - bei einem der Top-Teams der vergangenen Saison.

Pünktlich zum Trainingsauftakt beim SSV Ulm 1846 Fußball wissen die Spatzen-Kicker jetzt auch, wer ihr erster Gegner in der neuen Saison sein wird. Am Montagnachmittag veröffentlichte die Regionalliga Südwest GbR den Rahmenspielplan 2022/2023. Das erste Duell, das am Wochenende 5. bis 7. August ausgetragen wird, hat es für die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle bereits in sich: Der SSV muss auswärts ran und trifft auf die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05, eines der Top-Teams der vergangenen Spielzeit.

Weiter geht es dann eine Woche später im ersten Heimspiel gegen den Bahlinger SC, bevor die Ulmer am dritten Spieltag (19. bis 21. August) bei Aufsteiger Eintracht Trier ran müssen. Und so geht es danach für die Spatzen weiter:

4. Spieltag (26. bis 28. August): SSV Ulm 1846 Fußball - VfR Wormatia Worms

- VfR 5. Spieltag (2. bis 4. September): TSG Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 Fußball

- 6. Spieltag (9. bis 11. September): SSV Ulm 1846 Fußball - FC Rot-Weiß Koblenz

- FC Rot-Weiß 7. Spieltag (13./14. September): FSV Frankfurt - SSV Ulm 1846 Fußball

- 8. Spieltag (16. bis 18. September): SSV Ulm 1846 Fußball - SGV Freiberg

- SGV Freiberg 9. Spieltag (23. bis 25. September): VfR Aalen - SSV Ulm 1846 Fußball

- 10. Spieltag (30. September bis 2. Oktober): SSV Ulm 1846 Fußball - TSG Balingen

- 11. Spieltag (7. bis 9. Oktober): FC 08 Homburg - SSV Ulm 1846 Fußball

- 12. Spieltag (14. bis 16. Oktober): SSV Ulm 1846 Fußball - KSV Hessen Kassel

- 13. Spieltag (21. bis 23. Oktober): Kickers Offenbach - SSV Ulm 1846 Fußball

- 14. Spieltag (28. bis 30. Oktober): SSV Ulm 1846 Fußball - FC Astoria Walldorf

- 15. Spieltag (4. bis 6. November): VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 Fußball

- 16. Spieltag (11. bis 13. November): SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - SSV Ulm 1846 Fußball

17. Spieltag (18. bis 20. November): SSV Ulm 1846 Fußball - TSV Steinbach Haiger

- TSV Haiger 18. Spieltag (25. bis 27. November): SSV Ulm 1846 Fußball - FSV Mainz 05 II

- II 19. Spieltag (2. bis 4. Dezember): Bahlinger SC - SSV Ulm 1846 Fußball

- 20. Spieltag (9. bis 11. Dezember): SSV Ulm 1846 Fußball - Eintracht Trier

Anschließend geht es in die Winterpause. Der erste Spieltag der Frühjahrsrunde ist am Wochenende 3. bis 5. März 2023 angesetzt, dann geht es für die Spatzen zu Aufsteiger VfR Wormatia Worms.

Auch in dieser Saison plant die Regionalliga Südwest wieder mit einem Eröffnungsspiel. In der vergangenen Runde hatten das die Spatzen zu Hause gegen den FSV Frankfurt bestritten. Derzeit laufen noch die Gespräche, mit welcher Begegnung die Spielzeit 2022/2023 angepfiffen wird.

Der Meister steigt am Saisonende direkt in die 3. Liga auf

Der Tabellenerste steigt am Saisonende direkt in die 3. Liga auf. Nach unten müssen mindestens drei Teams. Durch mögliche Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kann sich die Anzahl der Absteiger bis auf maximal fünf Mannschaften erhöhen. Aus den Oberligen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz/Saar und Hessen steigt am Saisonende der jeweilige Meister direkt in die Regionalliga Südwest auf. Die drei Vizemeister ermitteln innerhalb einer Relegationsrunde einen weiteren Aufsteiger.