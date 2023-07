Der Spielplan ist da! Ulm spielt zum Auftakt der Saison 2023/2024 daheim

Mit einem Heimspiel startet der SSV Ulm 1846 Fußball in die neue Saison der 3. Liga. Am ersten August-Wochenende kommt der 1. FC Saarbrücken ins Donaustadion.

Mit Spannung haben Fans, Spieler und Verantwortliche des SSV Ulm 1846 Fußball auf den Spielplan der 3. Liga gewartet. Am Freitagmittag hat der Deutsche Fußballbund ( DFB) das Geheimnis gelüftet und den Rahmenkalender veröffentlicht. Jetzt ist raus: Die Spatzen eröffnen am Wochenende vom 4. bis 6. August die Saison 2023/2024 mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken.

Wann genau die Partie angepfiffen wird, ist noch nicht geklärt. Das soll laut DFB im Laufe der kommenden Woche festgelegt werden. Denn mit Beginn der Spielzeit tritt einer neuer Medienrechte-Vertrag in Kraft. Das Spieltagsformat hat sich dadurch verändert, künftig gibt es sechs verschiedene Anstoßzeiten: ein Spiel am Freitagabend, fünf Partien am Samstag ab 14 Uhr, ein Topspiel samstags ab 16.30 Uhr sowie drei Begegnungen am Sonntag, die um 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr angepfiffen werden. Ausnahmen bilden die Spieltage unter der Woche, an denen jeweils fünf Duelle dienstags und mittwochs ab 19 Uhr ausgetragen werden. Am letzten Spieltag der Saison finden zudem alle zehn Partien zeitgleich am Samstag statt.

Das erste Auswärtsspiel tragen die Ulmer bei der SpVgg Unterhaching aus

Wie sieht der Saisonstart für Aufsteiger Ulm aus? Nach dem Heimspiel gegen Saarbrücken ist ein Wochenende Pause, an dem die erste Hauptrunde im DFB-Pokal-Wettbewerb stattfindet. Die Spatzen haben sich bekanntlich nicht qualifiziert, Nachbar FV Illertissen empfängt am Sonntag, 13. August, um 15.30 Uhr den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Zum ersten Auswärtsspiel geht es für die Spatzen zur SpVgg Unterhaching (18. bis 20. August). Es ist der Auftakt in eine englische Woche mit zwei weiteren Partien: am 22./23. August ist Arminie Bielefeld zu Gast. Beim Zweitliga-Absteiger ist Michael Mutzel aus Greimeltshofen im Unterallgäu seit Kurzem als Sportdirektor tätig. Am 25., 26. oder 27. August kicken die Ulmer in Duisburg. Ein Leckerbissen für Fußballfans in der Region wird ebenfalls unter der Woche ausgetragen: am 3. oder 4. Oktober empfangen die Spatzen den TSV 1860 München im Donaustadion, das momentan noch drittligatauglich gemacht wird.

Magenta-Sport überträgt alle 380 Spiele live und in voller Länge

Die Winterpause ist in der 3. Liga kurz. Der letzte Spieltag 2023 ist am 19. und 20. Dezember angesetzt, am 19. Januar beginnt die zweite Saisonhälfte. Der Streamingdienst Magenta-Sport überträgt alle 380 Spiele der Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live in der ARD und ihren dritten Programmen zu sehen. Zusammenfassungen gibt es auch bei Dazn und Sky.

So sieht der Spielplan des SSV Ulm 1846 Fußball in der Hinrunde aus

1. Spieltag (4. bis 6. August): 1. FC Saarbrücken (H)

2. Spieltag (18. bis 20. August): SpVgg Unterhaching (A)

3. Spieltag (22./23. August): DSC Arminia Bielefeld (H)

4. Spieltag (25. bis 27. August): MSV Duisburg (A)

5. Spieltag (1. bis 3. September): VfB Lübeck (H)

6. Spieltag (15. bis 17. September): Waldhof Mannheim (A)

7. Spieltag (22. bis 24. September): Rot-Weiß Essen (H)

8. Spieltag (29. September bis 1. Oktober): FC Ingolstadt 04 (A)

9. Spieltag (3./4. Oktober): TSV 1860 München (H)

10. Spieltag (6. bis 8. Oktober): SV Sandhausen (A)

11. Spieltag (13. bis 15. Oktober): Dynamo Dresden (H)

12. Spieltag (20. bis 22. Oktober): FC Erzgebirge Aue (A)

13. Spieltag (27. bis 29. Oktober): Hallescher FC (H)

14. Spieltag (3. bis 5. November): SC Preußen Münster (A)

15. Spieltag (10. bis 12. November): SSV Jahn Regensburg (A)

16. Spieltag (24. bis 26. November): SC Freiburg II (H)

17. Spieltag (1. bis 3. Dezember): FC Viktoria Köln (A)

18. Spieltag (8. bis 10. Dezember): Borussia Dortmund II (H)

19. Spieltag (15. bis 17. Dezember): SC Verl (A)

So sieht der Spielplan der Spatzen in der Rückrunde aus

20. Spieltag (19./20. Dezember): 1. FC Saarbrücken (A)

+++ WINTERPAUSE +++

21. Spieltag (19. bis 21. Januar): SpVgg Unterhaching (H)

22. Spieltag (23./24. Januar): DSC Arminia Bielefeld (A)

23. Spieltag (26. bis 28. Januar): MSV Duisburg (H)

24. Spieltag (2. bis 4. Februar): VfB Lübeck (A)

25. Spieltag (9. bis 11. Februar): Waldhof Mannheim (H)

26. Spieltag (16. bis 18. Februar): Rot-Weiß Essen (A)

27. Spieltag (23. bis 25. Februar): FC Ingolstadt 04 (H)

28. Spieltag (1. bis 3. März): TSV 1860 München (A)

29. Spieltag (8. bis 10. März): SV Sandhausen (H)

30. Spieltag (15. bis 17. März): Dynamo Dresden (A)

31. Spieltag (30./31. März): FC Erzgebirge Aue (H)

32. Spieltag (5. bis 7. April): Hallescher FC (A)

33. Spieltag (12. bis 14. April): SC Preußen Münster (H)

34. Spieltag (19. bis 21. April): SSV Jahn Regensburg (H)

35. Spieltag (26. bis 28. April): SC Freiburg II (A)

36. Spieltag (3. bis 5. Mai): FC Viktoria Köln (H)

37. Spieltag (10. bis 12. Mai): Borussia Dortmund II (A)

38. Spieltag (18. Mai): SC Verl (H)