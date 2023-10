Fußball

vor 35 Min.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat die Münchner Löwen im Griff

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt gegen 1860 München mit 1:0. Im ausverkauften Donaustadion sehen 17.000 Fans einen leidenschaftlichen Auftritt der Spatzen.

Von Stephan Schöttl

Als das Donaustadion zum bis dato letzten Mal bei einem Ligaspiel ausverkauft war, da war Angela Merkel als Generalsekretärin der CDU gerade zur Bundesvorsitzenden ihrer Partei gewählt worden, die Radiostationen spielten DJ Ötzis „Anton aus Tirol“ als Nummer eins der Charts rauf und runter, Miniröcke und Jeansjacken waren schwer in Mode – und Ulm spielte noch in der Fußball-Bundesliga. 23 Jahre später war nun wieder einmal volles Haus. Während in jenem April 2000 gegen Hertha BSC Berlin 23.500 Fans dabei waren, sahen am Dienstagabend 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Drittliga-Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den TSV 1860 München. Die Kapazität war trotzdem voll ausgeschöpft, weil es inzwischen keine Zusatztribünen mehr gibt und die Sicherheitsbestimmungen des Deutschen Fußballbunds strenger geworden sind. Auch das Ergebnis war ein anderes: Hatten die Spatzen damals 0:1 gegen Hertha BSC verloren, gewannen sie dieses Mal mit eben diesem einen Tor Unterschied gegen die Löwen.

Das Spiel hätte für die Hausherren gar nicht besser beginnen können, denn sie gingen früh in Führung. Neun Minuten waren gespielt, als Bastian Allgeier eine Flanke in den Strafraum schlug, die immer länger und länger wurde und sich über Torwart Marco Hiller ins Tor senkte – womöglich auch mit Unterstützung des böigen Windes, der zu Beginn der Partie den Regen quer über den Platz peitschte. Danach hatten die Münchner bis zur Pause mehr Ballbesitz und machten Druck, gefährlich waren sie aber nur selten. Ulm zog sich keinesfalls zurück, hatte zwar defensiv ganz schön viel zu tun, löste die Aufgaben aber im Teamwork und kreierte vorne selbst gute Möglichkeiten. Über Hacke und Spitze landete der Ball in der 23. Minute bei Felix Higl, der das Tor aus kurzer Distanz nur knapp verpasste. Dickstes Ding auf der anderen Seite: ein platzierter Fernschuss von Münchens Marlon Frey, den Spatzen-Schlussmann Christian Ortag gerade noch mit den Fingerspitzen zur Ecke klärte (33.).

