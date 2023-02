Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball hebt am Dienstag in wärmere Gefilde ab

Plus Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball absolviert ein siebentägiges Trainingslager an der türkischen Riviera. Vom Erdbeben ist die Region nicht betroffen.

Von Stephan Schöttl

Frühlingshafte Temperaturen sind in den kommenden Tagen für die Region um Antalya vorhergesagt, dazu Sonne pur. Perfekte Bedingungen also für den Tross des Regionalliga-Spitzenreiters SSV Ulm 1846 Fußball, der in Lara, gut 30 Minuten von Antalya entfernt, eine Woche lang sein Trainingslager aufschlägt. Am Dienstagmittag hebt der Flieger vom Stuttgarter Flughafen aus in Richtung Türkei ab. 26 Spieler sind dabei, insgesamt umfasst die Ulmer Reisegruppe 41 Personen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

