Der SSV Ulm 1846 Fußball ist zurück auf dem Platz

Plus Nach der Corona-Zwangspause bestreiten die Spatzen das Topspiel der Regionalliga Südwest gegen den FSV Mainz 05 II. Dann folgen zwei Heimspiele binnen einer Woche.

Es wird nicht leichter für den SSV Ulm 1846 Fußball im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest. Im Gegenteil. In der vergangenen Woche war an einen geregelten Trainingsbetrieb nicht zu denken, die Mannschaft von Corona schwer getroffen. Das Heimspiel gegen Astoria Walldorf vergangenes Wochenende musste sogar abgesagt werden, weil nicht mehr genügend Spieler einsatzfähig waren. Inzwischen wird aus dem Grüppchen auf dem Trainingsplatz wieder eine Gruppe. Tag für Tag kehren mehr Kicker zurück aufs Feld.