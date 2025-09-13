Der SSV Ulm 1846 Fußball kann es ja doch in Überzahl

Traumstart in die englische Woche für den SSV Ulm 1846 Fußball, ganz besonders aber für Dominik Martinovic und Leon Dajaku: Die Spatzen gewannen auch dank der Tore ihrer beiden Neuzugänge auswärts gegen Alemannia Aachen das erste von drei Spielen innerhalb von neun Tagen mit 3:1. Sie stellten damit erstens unter Beweis, dass sie mit einer personellen Überzahl über lange Zeit sehr wohl etwas anzufangen wissen. Zweitens zeigten sie erstmals, dass sie in der dritten Liga auf fremdem Geläuf für einen Dreier gut sind.

Dass sich im Vergleich zu den vier ersten Saisonspielen etwas ändern sollte, das wurde an der Aufstellung deutlich: Mit Martinovic und Dajaku gehörten die beiden neuen Offensivkräfte zur Ulmer Startformation, Lucas Röser gehörte erstmals nicht dazu. Ebenfalls interessant: Aachen setzte von Beginn an auf zwei ehemalige Ulmer. Lamar Yarbrough war im Sommer 2024 an den Tivoli gewechselt, Niklas Castelle erst vor drei Wochen auf Leihbasis.

Den etwas besseren Start erwischten die Spatzen. Elias Löder wurde beim Abschluss geblockt (5.), beim Seitfallzieher von Jonas David war zu wenig Druck hinter dem Ball (7.). Deutlich dicker war aber der erste Aachener Hochkaräter. Castelle wurde im Strafraum angeschossen, von seinem Knie flipperte der Ball Richtung Kasten, der Pfosten und der Ulmer Torhüter Christian Ortag bereinigten irgendwie gemeinsam die Situation. Auch generell war die Alemannia jetzt besser im Spiel – und wurde dann brutal ausgebremst.

Ein langer Ball auf Martinovic, ein Griff von Joel da Silva Kiala an die Schulter und Schiedsrichter Luca Jürgensen blieb keine andere Wahl, als dem Deutsch-Angolaner wegen dieser Notbremse die Rote Karte zu zeigen (22.). Die Ulmer waren also etwa 70 Minuten lang in Überzahl und aus Sicht ihrer 650 mitgereisten Fans am Tivoli war zu hoffen, dass sie diese besser nutzen würden als in Duisburg, wo sie eine Halbzeit lang einen Mann mehr auf dem Platz hatten und trotzdem mit 1:2 verloren. Die Hoffnung erfüllte sich schnell und zweifach. Die Alemannia steckte zwar den Nackenschlag zunächst gut weg, aber aus ziemlich heiterem Himmel fiel dann doch die Ulmer Führung: Pass von Andre Becker in die Gasse auf Martinovic, der tunnelte den Aachener Torhüter Jan Olschowsky und erzielte in seinem ersten Drittligaspiel für den SSV Ulm 1846 Fußball sein erstes Drittligator seit Mai 2023 (43.). Für das 2:0 noch vor der Pause zeichnete dann Becker selbst verantwortlich: Zunächst setzte er sich gegen Yarbrough durch, dann spielte er den Keeper aus und brauchte den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben (45.+2).

Als gleich nach Wiederbeginn mit Dajaku auch der zweite Ulmer Neuzugang sein Tor geschossen hatte (49.), schien das Ding frühzeitig durch. Mit einem unter tatkräftiger Unterstützung durch Torhüter Ortag direkt zum 1:3 verwandelten Eckstoß sorgte Gianluca Gaudinho allerdings eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit noch einmal ansatzweise für Spannung. Mehr brachte die Alemannia aber nicht mehr zustande gegen eine Ulmer Mannschaft, die am Samstag nicht durchgehend zwei Tore besser war, die aber unmittelbar vor und nach der Pause in Überzahl große Effektivität an den Tag legte.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Görlich, Seegert 90.+5 Boller), David, Mazagg – Löder, Dressel, Brandt, Dajaku (51. Chessa) – Becker (90.+5 Röser), Martinovic (53. Besong).