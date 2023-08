Fußball

Der SSV Ulm 1846 ist zurück auf der Landkarte des deutschen Profi-Fußballs

Plus 56 Vereine sind in den drei höchsten Ligen Deutschlands zu Hause. 22 Jahre nach dem Absturz aus der 2. Liga feiern die Spatzen in diesem Kreis ein Comeback.

Von Stephan Schöttl

Im Mai 2001 verschwand Ulm von der deutschen Profifußball-Landkarte. Abstieg aus der 2. Bundesliga, keine Lizenz für die damals drittklassige Regionalliga, Sinkflug bis hinunter in die Verbandsliga. Jetzt sind die Spatzen zurück. Am Sonntag, 6. August, um 13.30 Uhr wird ein neues Kapitel in der Geschichte des SSV Ulm 1846 Fußball angepfiffen. Das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken ist nicht nur die lang ersehnte Rückkehr ins Profigeschäft, sondern auch Premiere in der 2008 gegründeten 3. Liga. Wir blicken zusammen mit SSV-Geschäftsführer Markus Thiele auf die wichtigsten Punkte zum Saisonauftakt.

Die Mannschaft

Die Meistermannschaft ist größtenteils zusammengeblieben, punktuell wurde das Team verstärkt. Vor allem mit jungen Kräften. Die 3. Liga, sagt Thiele, sei für Talente sehr interessant, weil sie beste Entwicklungsmöglichkeiten biete. Der Spatzen-Geschäftsführer meint auch: „Wir haben bei den Verpflichtungen darauf geachtet, unterschiedliche Profile in den Kader bekommen.“ Neu sind Tom Gaal (Borussia Mönchengladbach II), Sascha Risch (SV Meppen), Max Brandt (Teutonia Ottensen), Julian Kudala (VfB Stuttgart II), Lenn Jastremski (Grazer AK), Leonardo Scienza (FC Magdeburg) und Felix Higl (VfL Osnabrück). Der Verein verfolgt dabei weiterhin die Philosophie, verstärkt auf Spieler zu bauen, die wie Higl schon einmal in Ulm gespielt haben oder zumindest im Süden Deutschlands groß geworden sind und ausgebildet wurden.

