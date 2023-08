Fußball

SV Offenhausen wartet in der Bezirksliga weiter auf den ersten Saisonsieg

Der SV Offenhausen (rote Trikots) und der TSV Blaustein trennten sich in einer umkämpften Partie 1:1.

Plus Während man sich beim SV Offenhausen nach dem 1:1 beim TSV Blaustein über die vergebenen Chancen ärgerte, waren die Hausherren zufrieden mit dem Punktgewinn.

Von Jürgen Schuster

Eigentlich als Geheimfavorit in die Saison gegangen, steht der SV Offenhausen nach zwei Spieltagen noch sieglos da. Am Freitagabend reichte es beim TSV Blaustein zu einem 1:1. Zugegebenermaßen war die Punkteteilung für die Hausherren eher schmeichelhaft. Offenhausen betrieb viel Aufwand und war über weite Strecken der Partie spielbestimmend. Weil man aggressiv und hochpressend zu Werke ging, kam Blaustein in der Anfangsphase kaum über die Mittellinie.

Durch schnelle Ballstafetten ergaben sich die Chancen für den SVO fast zwangsläufig. Erst scheiterte Nikica Vojnovic an TSV-Schlussmann Timo Stoiber (9.), dann kam der frühere Blausteiner Marcello Tostoni nur um eine Stiefelspitze zu spät (13.). Die erste Möglichkeit der Gastgeber war nach 20 Minuten zu notieren: Offenhausens Torhüter Julijan Lukic musste dabei Kopf und Kragen gegen Routinier Sebastian Hinkl riskieren (20.).

