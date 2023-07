Der Titelverteidiger holt sich den Stadtpokal auch in diesem Jahr

Plus Türkspor Neu-Ulm II setzt sich in einem packenden Endspiel um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm durch. Auf dem Feld geht es mitunter ganz schön verbissen zu.

Da war mächtig Dampf drin: Schnell war zu sehen, dass im Endspiel um den Pokal der Städte Ulm/ Neu-Ulm keine Geschenke verteilt werden. Am Ende setzte sich die zweite Garnitur von Türkspor Neu-Ulm mit 4:1 gegen den Bezirksliga-Rivalen Türkgücü Ulm durch und verteidigte damit erfolgreich den Titel.

Gleich zu Beginn der Partie sahen die 450 Zuschauerinnen und Zuschauer eine Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns. Neu-Ulms Hakan Güngör war im Strafraum klar gefoult worden, der fällige Pfiff blieb jedoch aus (4.). Wenige Minuten später lag Schiedsrichter Dominik Hillmann auf der anderen Seite dafür genau richtig. Nach einem Foul an Mamadou Manneh zeigte er auf den Punkt. Ismael Demiray ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0 für Türkgücü (12.). In der Folge taten sich die Neu-Ulmer schwer. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich vergab Emir Özer (21.). Erst kurz vor dem Seitenwechsel gelang das 1:1 durch Özgür Sahin (45.). Mit diesem Tor, seinem achten im Wettbewerb, sicherte sich Sahin die Stadtpokal-Torjägerkanone.