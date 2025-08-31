Der Trainer des TSV Kettershausen ist stolz auf seine Mannschaft

Irgendwie war es ein seltsames Duell, dass sich der TSV Kettershausen-Bebenhausen und die SGM Aufheim-Holzschwang am Samstagnachmittag in der Fußball-Bezirksliga lieferten. Die Gäste kamen am Ende zwar zu einem deutlichen 6:3-Erfolg, der hing zwischenzeitlich allerdings am seidenen Faden.

Zunächst war Aufheim-Holzschwang noch klar der Herr im fremden Haus. Robin Pass scheiterte erst an TSV-Schlussmann Stefan Glaser (10.), ehe Loris Xhelili wenig später doch das 0:1 gelang (13.). Beim zweiten Treffer der SGM nur fünf Minuten später stand Robin Pass aber wohl im Abseits. „Das waren mindestens zwei Meter“, ärgerte sich TSV-Trainer Selim Cicek-Bader. Von Kettershausen kam vor der Halbzeitpause ganz wenig. Passend dazu vergab Felix Walter mit einem schwachen Versuch noch einen Foulelfmeter (23.). Immer wieder kochten aber kurz die Emotionen hoch, weil beide Teams wenig zimperlich zu Werke gingen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Aufheim-Holzschwang lange am Drücker. Neuzugang Nico Passaro stellte mit einem platzierten Flachschuss auf 3:0 (55.). Als Tim Hartmann sogar zum 4:0 eingeschoben hatte, schien die Sache gelaufen (72.). Die erste nennenswerte Offensivaktion der Hausherren führte allerdings prompt zum 1:4-Anschluss von Kaan Goldschmied (75.). Dieser Treffer war der Startschuss für eine turbulente Schlussphase. Erst wurde ein Treffer der Gäste wegen Abseits nicht anerkannt, dann gelang Daniel Weber nach einem Eckball das 2:4 (82.) und Alexander Mayer hatte mit einem Lattenknaller obendrein noch Pech (86.). Gleich darauf war Passaro der Nutznießer bei einem Missverständnis in der Kettershauser Hintermannschaft und durfte den Ball zum 2:5 ins leere Tor schieben (88.). Bereits eine Minute später hatte dieser Zwischenstand keine Gültigkeit mehr, weil Alexander Seidel zum 3:5 traf. Dem Treffer zum 3:6-Endstand durch Leon Dietz ging ein schönes Zuspiel voran (90.+2).

„Niederlagen sind immer enttäuschend. Ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft“, sagte Cicek-Bader, der trotz der dritten Niederlage in Folge eine positive Entwicklung seines Teams sah. Der Kollege Johannes Paul konnte sich nicht wirklich freuen; „Das war schwere Kost. Zurzeit reichen Kleinigkeiten, um den Faden zu verlieren.“