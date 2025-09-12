Der Traum von einem echten Heimspiel lebt beim FV Illertissen

Es ist eines der größten Spiele, wahrscheinlich sogar das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Zweite Runde DFB-Pokal, FV Illertissen gegen den Zweitligisten FC Magdeburg. Nach wie vor ist indes offen, wo am 29. Oktober um 18 Uhr diese Partie angepfiffen wird. Viel spricht inzwischen für das Donaustadion, die Zusagen der Stadt Ulm und des SSV Ulm 1846 Fußball liegen vor. Nach wie vor rechnet man sich beim FV Illertissen aber auch eine kleine Chance aus, im heimischen Vöhlinstadion spielen zu können. Die endgültige Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen.

Wenn der Traum von einem echten Heimspiel in Erfüllung gehen soll, dann müssen mehrere Probleme gelöst werden. Das größte: Das Flutlicht. Der DFB fordert 800 Lux, die Anlage im Vöhlinstadion leistet nur 400. Serge Ahrens, im Vorstand des FVI zuständig für Entwicklung und Infrastruktur, hält eine mobile Lösung über zusätzliche Lichttürme für die einzig mögliche Option: „Wir stehen aktuell sogar mit einem Dienstleister aus England in Kontakt, können aber derzeit nicht absehen, ob diese Lösung technisch, logistisch und finanziell realisierbar sein wird.“ Außerdem gibt es zu wenige Sanitäranlagen und Sitzplätze, auch der VIP-Bereich ist viel zu klein. Der eigentliche VIP-Raum im Vöhlinstadion ist laut Ahrens „eher eine Abstellkammer“. Obendrein gibt es Probleme mit der Sicherheitslage, der Stromversorgung und der Internet-Verbindung.

Das Fazit von Ahrens: „Das Vöhlinstadion ist in seinem derzeitigen Zustand für ein solches Pokalspiel nur mit massiven Zusatzinvestitionen und Provisorien überhaupt denkbar.“