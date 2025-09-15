Icon Menü
Fußball: Der traumhafte Doppel-Einstand beim SSV Ulm 1846 Fußball

Fußball

Der traumhafte Doppel-Einstand beim SSV Ulm 1846 Fußball

Von Pit Meier
    • |
    • |
    • |
    So stellt man sich einen Doppel-Einstand vor: Dominik Martinovic (links) und Leon Dajaku gehörten in Aachen zu den Ulmer Torschützen.
    So stellt man sich einen Doppel-Einstand vor: Dominik Martinovic (links) und Leon Dajaku gehörten in Aachen zu den Ulmer Torschützen. Foto: Lucca Fundel

    Wer nach dem 3:1-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag in Aachen nach einem Mann des Spiels sucht – oder eben nach einem Man of the Match, wie das auf neudeutsch heißt, der landet ziemlich schnell bei Dominik Martinovic. Zuerst hängte der Neuzugang nach etwas mehr als 20 Minuten Joel da Silva Kiala die Rote Karte an, sein Treffer zum 1:0 kurz vor der Halbzeit war dann der Dosenöffner. Sein Trainer Robert Lechleiter will sich da allerdings nicht festlegen. Er verteilt ein Pauschallob an die komplette Mannschaft. Angesprochen fühlen darf sich also auch der zweite Neuzugang und zu dem gibt es eine eigene Geschichte.

