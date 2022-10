Fußball

vor 48 Min.

Der TSV Neu-Ulm ist gegen den TSV Langenau ein Muster an Effektivität

Der TSV Neu-Ulm war gegen den TSV Langenau vor dem Tor eiskalt. In dieser Szene jubelt Torschütze Jonas Simon.

Plus In der Bezirksliga gewinnt der TSV Neu-Ulm mit 4:1 gegen den TSV Langenau. So unterschiedlich ist das Kräfteverhältnis auf dem Platz aber beileibe nicht.

Von Oliver August

In der Fußball-Bezirksliga bezwang der TSV Neu-Ulm den TSV Langenau deutlich mit 4:1 und verbessert sich damit auf Tabellenplatz sieben. Ein rundum zufriedener Neu-Ulmer Trainer Benjamin Huber meinte: „Ich bin ich voll und ganz einverstanden mit unserer Leistung, weil wir es richtig gut gemacht haben.“

