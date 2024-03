Der TSV Neu-Ulm stolpert, bleibt aber Spitzenreiter der Bezirksliga

Plus Gegen Staig kassiert der TSV Neu-Ulm im Spitzenspiel der Bezirksliga eine 0:2-Niederlage. Tabellenführer bleibt das Team zwar, der Vorsprung ist aber weg.

Der TSV Neu-Ulm bleibt auch nach dem ersten Spieltag der Frühlingsrunde noch Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Das waren am Sonntag allerdings die einzigen guten Nachrichten für die Truppe von Trainer Peter Passer. Seine Kicker verloren das Spitzenspiel gegen den starken SC Staig letztlich auch verdient mit 0:2.

Passers Mannschaft spielte insgesamt nicht schlecht, in dem direkten Duell mit einem Titelkonkurrenten aber eben doch nicht griffig genug. „In den ersten 30 Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz“, bilanzierte der ehemalige Oberliga-Erfolgscoach unbarmherzig. Staig hatte zwar ein optisches Übergewicht, kam allerdings nur zu zwei Möglichkeiten. Julian Rauner mit einem schwer zu kontrollierenden Dropkick (12.) und Silvan Laib mit einem „Rohrkrepierer“ (39.) vergaben. „Wir waren vor der Pause besser und hätten da schon einen Vorsprung verdient gehabt“, meinte Staigs Trainer Tim Hille nach dem Schlusspfiff.