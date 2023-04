Der TSV Obenhausen gibt in der Bezirksliga ein Lebenszeichen ab

Plus Der Abstiegskandidat verkauft sich bei der Niederlage gegen Türkspor Neu-Ulm II gut. Wie die anderen Begegnungen der Bezirksliga liefen.

Das war diesmal ein anderer Auftritt als noch vor einer Woche gegen Offenhausen. Genutzt hat es dem TSV Obenhausen letztlich jedoch nichts, mit 3:5 unterlag er am Sonntag bei der Reserve von Türkspor Neu-Ulm. Am Rande des Spiels gab der massiv abstiegsgefährdete Bezirksligist bekannt, dass ab der kommenden Saison wieder ein alter Bekannter auf der Trainerbank Platz nehmen wird. Uli Klar beerbt dann Dominik Zwatschek, Klar wird anders als in seiner ersten Amtszeit aber nicht mehr selbst spielen.

In der Anfangsphase der Partie auf dem Kunstrasen in Neu-Ulm präsentierten sich die Gäste überaus effektiv. Ihre erste Torraumszene nutzten die Obenhauser gleich zum 0:1 durch Patrick Mayer (6.). Türkspor-Schlussmann Volkan Maden war an diesem Treffer nicht ganz unbeteiligt. Ein Kopfball hier, ein Distanzschuss da, wirklich gefährlich wurden die Gastgeber in der Folge lange nicht. Im Gegenteil: Obenhausen hatte noch die Chance zum 2:0 durch Tim Hübsch (28.). Diesmal war Maden jedoch auf dem Posten.

Türkspor Neu-Ulm ist nach dem Ausgleich beflügelt

Ein schnell vorgetragener Angriff der Neu-Ulmer brachte schließlich doch den Ausgleich. Hakan Güngor war dabei einen Schritt schneller als die Obenhauser Hintermannschaft samt Torhüter Thomas Schultheiß (34.). Dieses Tor hatte so etwas wie eine Schockwirkung für die Gäste. Türkspor war deutlich beflügelt und nun klar am Drücker. Fünf Minuten nach dem Ausgleich war der umtriebige Özgür Sahin mit einem platzierten Freistoß zum 2:1 erfolgreich. Zwei Großchancen blieben ungenutzt, ehe Ali-Bey Yilmaz den Vorsprung noch vor dem Seitenwechsel auf 3:1 ausbaute (45.).

Am Ende macht es der TSV Obenhausen nochmal spannend

Die erste Chance nach der Pause ließen die Neu-Ulmer aus, dann gelang Özgür Sahin das 4:1 (59.). Nun schien die Angelegenheit geregelt. Türkspor wechselte in den Verwaltungsmodus und bekam prompt Probleme. Erst zwang Dominik Zwatschek mit einem Distanzschuss Maden zu einer Flugeinlage (71.), dann verschmähte Bünjamin Sagdic die Möglichkeit zum 5:1 (73.). Simon Frey gelang stattdessen das 4:2 (76.). Als Patrick Mayer sogar noch zum 4:3 vollendte, wurde es noch einmal spannend (80.). Ein Konter in den Schlussminuten beseitigte jedoch alle Zweifel. Hakan Güngörs zweiter Treffer besiegelte den 5:3-Endstand (90.) und damit auch den unter dem Strich verdienten Sieg für Türkspor Neu-Ulm.

So liefen die weiteren Begegnungen der Bezirksliga Donau/Iller

SV Offenhausen – TSV Blaustein 3:1 (3:0). Der SV Offenhausen hat die Siegesserie des TSV Blaustein beendet. Die Gäste hatten zuletzt sechs Spiele in Folge nicht mehr verloren. Schon zur Pause war alles klar, die Hausherren erzielten ihre drei Treffer binnen 13 Minuten. Nikica Vojnovic (25., 38.) und Nils Timon Oleszewski (27.) waren erfolgreich. Erst kurz vor Schluss kam Blaustein durch Torjäger Marius Veith (88.) zum Ehrentor.

SC Staig – TSV Neu-Ulm 2:1 (0:1). Was für ein bitterer Nachmittag für den TSV Neu-Ulm. Bis zur 90. Minute führten die Gäste durch einen Treffer von Jonas Simon kurz vor der Pause (45.). Dann drehte Staig das Spiel. Moritz Karletshofer (90.) und Maurice Huber (90.+5) versetzten ihre Fans in Ekstase. Am Ende war das Ergebnis verdient, denn die Gastgeber waren über 90 Minuten spielbestimmend.

FC Burlafingen – TSV Langenau 1:3 (0:3). Für das Schlusslicht war gegen die favorisierten Gäste nichts zu holen. Jannik Kräutter (23.), Tim Leibing (27.) und Mehmet Levet (38.) sorgten früh für die Vorentscheidung. Niklas Barabas (65.) erzielte den Anschlusstreffer für den FCB. Mehr war nicht drin.

FV Asch-Sonderbuch – Türkgücü Ulm 1:0 (1:0). Ein Handelfmeter entschied die umkämpfte Partie zugunsten der Hausherren. Tobias Wallisch verwandelte sicher (12.), für ihn war es bereits der 17. Saisontreffer.

TSV Blaubeuren – FC Srbija Ulm 1:2 (1:2). Die abstiegsbedrohten Gastgeber machten es dem Spitzenreiter nicht leicht. Srbija musste hart kämpfen, führte nach Toren von Nikola Milicevic (15.) und Robert Ristov (25.) früh mit 2:0. Doch noch vor der Pause kam Blaubeuren dank Nermin Velagic (2:1/36.) zurück ins Spiel, das bis zum Schlusspfiff offen war.

TSV Bermaringen – SV Jungingen 3:3 (0:2). Zunächst sah alles nach dem erwarteten Junginger Sieg aus, Marco Wind (25., 45.+2) hatte sein Team in Führung geschossen. Dann drehte Bermaringen das Spiel durch Tore von Christian Peter (49.), Max Junginger (51.) und Patrick Simmank (65./Foulelfmeter). Nach einer Ecke schlug Max Krivan für Jungingen noch einmal zurück (80.) und sorgte für eine packende Schlussphase.

FC Neenstetten – SGM Aufheim-Holzschwang 0:1 (0:0). Das Spiel lief eigentlich wie ein klassisches Unentschieden. Die Gäste dominierten die erste Hälfte, Neenstetten war in der zweiten Halbzeit besser. Gute Torchancen vergaben beide Mannschaft. Doch der SGM gelang schließlich durch Tim Hartmann in der Nachspielzeit der „Lucky Punch“ (90.+2).