Der TSV Obenhausen lässt sich gegen die SF Illerrieden viel Zeit

Plus Die Tore beim 2:0-Sieg gegen die Sportfreunde Illerrieden fallen spät. Der TSV Obenhausen verschafft sich im Tabellenkeller der Kreisliga A Iller etwas Luft.

Im engen Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga A Iller hat sich der TSV Obenhausen durch den 2:0-Erfolg über Illerrieden etwas Luft verschafft. Allerdings ließen sich die Hausherren dabei viel Zeit. Bis zur 79. Minute mussten ihre Fans zittern, ehe Tim Hübsch die Führung erzielte. Fünf Minuten später gelang dem agilen Moritz Schröter das 2:0.

Auch bis dahin dominierten meist die Gastgeber, sie schafften es aber nicht, daraus Kapital zu schlagen. War der erste Durchgang noch eine recht ausgeglichene Angelegenheit, so spielte im zweiten nur noch ein Team, und das hieß TSV Obenhausen. Zu Beginn hatten die Hausherren zwei ganz ansehnliche Möglichkeiten durch Thomas Deutschenbaur (5.) und Patrick Mayer (9.). Die Gäste sorgten erst Mitte der ersten Hälfte für ein bisschen Gefahr. Nico Brugger zielte aus der Distanz knapp daneben (23.). Danach hatten für die Heimelf Schröter (33.) und Mayer (33.) die Führung auf dem Fuß.