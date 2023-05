Fußball

vor 19 Min.

Der TSV Obenhausen verteilt in der Fußball-Bezirksliga erneut Geschenke

Plus Der TSV Obenhausen verliert sein Bezirksliga-Heimspiel gegen die SGM Aufheim-Holzschwang mit 0:6. Wie die anderen Spiele am Wochenende liefen.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Der SGM Aufheim/Holzschwang gelang am Sonntagnachmittag ein wichtiger Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller. Die Mannschaft um Trainer Andi Spann siegte beim TSV Obenhausen mit 6:0. Die Gastgeber, bereits abgestiegen, hatten sich eigentlich ein versöhnlicheres, vorletztes Heimspiel in dieser Spielklasse gewünscht.

Letztlich hatte der TSV keine Mühe, den roten Faden der Saison wiederzufinden und aufzunehmen. Die Gastgeber wirkten in der Anfangsphase zumindest nicht unterlegen. Tim Hübsch setzte in der neunten Minute sogar einen 20-Meter-Knaller an den Querbalken des Aufheimer Gehäuses. Dann aber folgte wieder der Griff in die übliche Schatulle. Heraus kamen die schon fast legendären Gastgeschenke, die man als Gegner nur schwerlich ablehnen kann. Ein leichter Ballverlust im Spielaufbau, gepaart mit einer katastrophalen Zuordnung in der Defensive sorgten dafür, dass Leon Dietz schon nach zwölf Minuten unbehelligt treffen konnte. Obenhausen blieb auch danach optisch zunächst auf Augenhöhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .