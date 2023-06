Fußball

vor 17 Min.

Der TSV Pfuhl feiert den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A

Plus Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Kreisliga A jubeln die Fußballer über den Wiederaufstieg. Gegen Birumut Ulm muss das Elfmeterschießen entscheiden.

Von Jürgen Schuster

Nach der Niederlage im Spiel gegen den FKV Neu-Ulm und dem damit verbundenen Abstieg in die Kreisliga B vor einem Jahr, fand sich der TSV Pfuhl heuer erneut in der Relegation wieder. Diesmal ging es jedoch drum, den Fauxpas aus der Vorsaison zu reparieren und in die A-Liga zurückzukehren. „Mission geglückt“ hieß es schließlich am Sonntagabend nach dem Spiel gegen Birumut Ulm, das mit 6:4 im Elfmeterschießen gewonnen wurde.

Vor 600 Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Anlage des VfL Ulm entwickelte sich allerdings eine ziemlich zähe Angelegenheit, in der das Wort „verkrampft“ durchaus wörtlich zu nehmen war. Mit zunehmender Spieldauer häuften sich nämlich die Wadenkrämpfe der Akteure auf ein rekordverdächtiges Ausmaß. Eine gute halbe Stunde lang neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend, dann setzte sich Marco Schiele über die rechte Seite durch und bediente den frei stehenden Sebastian Bischofsberger. Der hatte keine Probleme mehr, seine Pfuhler in Führung zu bringen (34.). Lange hielt dieser Vorsprung jedoch nicht, ein Foulelfmeter brachte den Ausgleich durch Anil Aslaner (38.). Weitere Elfmeter waren auch in der Folge die Höhepunkte der Partie. Erst scheiterte Philipp Bischofsberger mit einem an ihm selbst verursachten Strafstoß. Ulms Torhüter Fabio Carvalho hatte die richtige Ecke geahnt (42.).

