DFB-Pokal: SSV Ulm 1846 Fußball und FV Illertissen im Topf

Die Prozedur mit den Kugeln und den zwei Töpfen ist den Fußballfreunden seit vielen Jahren vertraut. Am Sonntag (ab 17.15 Uhr) wird im deutschen Fußballmuseum in Dortmund wieder die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost, das ZDF überträgt live. Was daran diesmal besonders interessant ist: Mit dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem FV Illertissen sind gleich zwei Vereine aus der Region in der Verlosung. Ein direktes Duell der beiden lokalen Platzhirsche ist allerdings ausgeschlossen.

Das liegt am Auslosungs-Modus. In Topf eins sind alle 18 Bundesligisten sowie die ersten 14 Teams der 2. Bundesliga. Denen wird Owen Ansah, der deutsche Rekordhalter über 100 Meter, jeweils eine Mannschaft aus Topf zwei zulosen. Zu dem gehören mit Preußen Münster, Eintracht Braunschweig, Ulm und Regensburg die letzten vier Mannschaften der abgelaufenen Zweitliga-Saison, mit Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden, dem FC Saarbrücken und Energie Cottbus die Top-Vier der vergangenen Drittliga-Saison, sowie die Vertreter der Landesverbände, die in der Regel über den Sieg in den Landespokalen den Einzug in den DFB-Pokal geschafft haben. So wie der FV Illertissen, der im Finale des bayerischen Totopokals mit 1:0 gegen den Drittligisten Unterhaching gewann.

Die Mannschaften aus Topf zwei, also auch der SSV Ulm 1846 Fußball und der FV Illertissen, haben in Runde eins in jedem Fall Heimrecht. Ausgetragen werden die Spiele zwischen dem 15. und 18. August, eine Woche vor dem Start der Bundesliga. Lediglich die Partien mit Beteiligung der Supercup-Teilnehmer VfB Stuttgart und FC Bayern München werden auf den 26. oder 27. August nach hinten verschoben.