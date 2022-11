Fußball

vor 34 Min.

Die Doppelpacker schießen Ulm zum Heimsieg gegen Mainz 05 II

Plus Philipp Maier und Bastian Allgeier haben großen Anteil am 4:1-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den FSV Mainz 05 II. Der Vorsprung an der Spitze wächst.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Normalerweise haben Philipp Maier und Bastian Allgeier im Spielsystem des SSV Ulm 1846 Fußball gant andere Aufgaben. Maier ist Strippenzieher und Abräumer im zentralen Mittelfeld, Allgeier beackert die Außenbahn. Für die Tore sind bei den Spatzen in der Regel andere zuständig. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II schlug nun die große Stunde der beiden.

