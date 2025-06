Die Erleichterung ist riesengroß bei der SGM Buch/Obenhausen

Den Verantwortlichen und Spielern dürfte der berühmte Stein vom Herzen gefallen sein. Die erste Saison nach der Gründung der SGM Buch/Obenhausen sollte schließlich nicht mit dem Abstieg eines Teams der Spielgemeinschaft enden. Ein glanzloser 2:0-Erfolg nach Verlängerung gegen den SV Grimmelfingen sicherte der SGM am Mittwochabend in Silheim eine weitere Spielzeit in der Kreisliga A. Der glückliche Kapitän Simon Seitz sagte: „Wir haben Zeit gebraucht, um uns zu finden. Unser Ziel war der Klassenerhalt. Jetzt haben wir, was wir wollten.“

Es war allerdings ganz schwere Kost, was er und alle anderen Spieler den rund 800 Zuschauerinnen und Zuschauern zu bieten hatten. Seitz gab zu, dass der Kick keine Glanzleistung war, er sprach trotzdem erleichtert Klartext: „Das ist mir egal, jetzt wird gefeiert.“

Erst kurz vor der Halbzeitpause kam ein wenig Leben in die Angelegenheit. Zunächst musste sich Grimmelfingens Torhüter Lakusz Chwalka bei einem Schuss von Patrick Sailer strecken (40.), dann spitzelte Sailer den Ball nach einer Freistoßflanke nur knapp am Tor vorbei (45). Im Gegenzug wurde eine Ecke von Hakan Güngör von einem Bucher fast ins eigene Gehäuse befördert.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich rein gar nichts am Spielverlauf, dafür musste SGM-Schlussmann Ben Prignitz früh verletzt vom Feld. Unmittelbar nach seiner Einwechslung hatte der junge Leon Spann Glück, dass ein Grimmelfinger Freistoß nicht in seinem Tor einschlug (49.). Viele Zweikämpfe, Abspielfehler und auch einige Nickligkeiten prägten zunehmend die Partie. Wie in Halbzeit eins wurde es erst kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit wieder spannend. Erst vergab Grimmelfingen zwei herausragende Möglichkeiten zur Führung (82., 85.) und Fabian Zeh ließ auf der Gegenseite eine Großchance zum Lucky Punch liegen (90.+5).

In der Verlängerung touchierte zunächst der Ball nach einer Grimmelfinger Ecke den Querbalken von Spanns Gehäuse und Sailer scheiterte an SV-Keeper Chwalka. Das 1:0 der SGM Buch/Obenhausen entstand aus einer für sie typischen Szene. Langer Einwurf in den Strafraum der Grimmelfinger, Nils Ebner nimmt den Ball an, dreht sich flink um seinen Gegenspieler und trifft zur Führung (104.). Nach dem erneuten Seitenwechsel erhöhte Fabian Zeh mit einem überlegten Schuss in den oberen Winkel auf 2:0 (110.).

Platzverweis für den SV Grimmelfingen

Am Ende erwies sich Grimmelfingen als schlechter Verlierer. Erst ließ sich Nimcaan Ahmed zu einer Tätlichkeit hinreißen, die vom Schiedsrichtergespann nicht gesehen und somit nicht geahndet wurde. Ein überflüssiges Foul brachte Abdullah Bozdogan dafür noch den gelb-roten Marschbefehl ein (120.).