Fußball: Die Heimkehr des SV Grafertshofen wird zum Volksfest

Fußball

Die Heimkehr des SV Grafertshofen wird zum Volksfest

Nach beinahe vier Jahren der Tingelei darf der SV Grafertshofen endlich wieder im eigenen Stadion spielen. Bei dieser Gelegenheit beweist der rührige Verein, dass er nach wie vor quicklebendig ist.
Von Pit Meier
    Es war richtig voll im „Loch“. Nach beinahe vier Jahren ohne ein echtes Heimspiel kehrte der SV Grafertshofen in sein Stadion zurück, geschätzt 450 Zuschauer und Zuschauerinnen machten das Comeback zu einer Art von Volksfest.
    Am Ende waren es beinahe vier Jahre ohne ein echtes Heimspiel. Im November 2021 hat der SV Grafertshofen zuletzt im eigenen Stadion gegen Dellmensingen gespielt, anschließend wurden die Sanierungsmaßnahmen an den teilweise steilen Hängen rund um den Sportplatz in Angriff genommen. Die Mannschaft wich aus auf den Platz bei der Weißenhorner Mittelschule, an die Illerberger Straße und zuletzt nach Obenhausen. Die Rückkehr ins sanierte Stadion „im Loch“, wie das tief gelegene Sportgelände liebevoll genannt wird, geriet am vergangenen Sonntag zu einer Art Volksfest. Geschätzt 450 Zuschauer und Zuschauerinnen saßen in Zweier- und Dreierreihen und feierten die Mannschaft und ein bisschen auch sich selbst. Football is coming home... Dass der SV Grafertshofen mit 0:3 gegen die SGM Balzheim/Dietenheim verlos, das geriet an diesem denkwürdigen Nachmittag beinahe zur Nebensache.

