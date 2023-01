Die Kicker des TSV Blaustein gewinnen ihr eigenes Hallenturnier

Plus Auch der FV Senden spielt beim Mühlen-Sohn-Cup in Blaustein stark auf. Den Sieg holen sich die Gastgeber, die für das Turnier Lob von allen Seiten bekommen.

Mauro Macchia vom FV Senden brachte es auf den Punkt: „Das war mal wieder toll, es hat Spaß gemacht.“ Das Fußball-Hallenturnier des TSV Blaustein war ein voller Erfolg. Der Blausteiner Abteilungsleiter Migelangelo Corvelli konnte an den drei Turniertagen mindestens 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Lixhalle begrüßen, und die sahen dort spätestens ab der Zwischenrunde spannende Spiele sowie damit verbunden schönen Hallenfußball.